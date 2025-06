Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν απόψε στην Ιερουσαλήμ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μάρτυρες από την περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ και σύμφωνα με το nexta αναχαιτίστηκε.

⚡️⚡️A ballistic missile was launched at Jerusalem from Yemen



