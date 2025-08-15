Το Νότιο Σουδάν και το Ισραήλ συζητούν ένα σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη δοκιμαζόμενη Γάζα στην αφρικανική αυτή χώρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters - ένα σχέδιο που οι Παλαιστίνιοι ηγέτες απέρριψαν αμέσως ως απαράδεκτο.

Οι πηγές, οι οποίες έχουν γνώση του θέματος αλλά ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, ανέφεραν ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Νοτίου Σουδάν βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εφόσον προχωρήσει, το σχέδιο θα προβλέπει τη μετακίνηση ανθρώπων από έναν θύλακα που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ σε ένα αφρικανικό κράτος που ταλανίζεται εδώ και χρόνια από πολιτική αστάθεια και εθνοτικά βίαιες συγκρούσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι σκοπεύει να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα και επανέλαβε αυτή την εβδομάδα προτάσεις ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή εθελοντικά.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων στο Νότιο Σουδάν τέθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και του Νοτιοσουδανού υπουργού Εξωτερικών, Μόντεϊ Σεμάγια Κούμπα, όταν επισκέφθηκε το Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

Η περιγραφή τους φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Νοτίου Σουδάν, το οποίο την Τετάρτη χαρακτήρισε προηγούμενες σχετικές αναφορές ως «αβάσιμες».

Η είδηση των συνομιλιών δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το Associated Press την Τρίτη, επικαλούμενο έξι άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Ο Ουάσελ Αμπού Γιούσεφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), δήλωσε: «Η παλαιστινιακή ηγεσία και ο λαός απορρίπτουν οποιοδήποτε σχέδιο ή ιδέα για μετακίνηση των ανθρώπων μας στο Νότιο Σουδάν ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.»

Η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών, Σάριν Χάσκελ, η οποία επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα την πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν, Τζούμπα, δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες δεν αφορούσαν επανεγκατάσταση.

«Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο των συζητήσεων,» είπε, όταν ρωτήθηκε αν τέτοιο σχέδιο συζητήθηκε.

«Οι συζητήσεις αφορούσαν την εξωτερική πολιτική, τους πολυμερείς οργανισμούς, την ανθρωπιστική κρίση - τη σοβαρή κρίση που συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν - και τον πόλεμο,» πρόσθεσε, αναφερόμενη στις συνομιλίες της με Νοτιοσουδανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συνάντησε τον Κούμπα τον περασμένο μήνα, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε επαφή με αρκετές χώρες για να βρει προορισμό για Παλαιστινίους που θέλουν να φύγουν από τη Γάζα. Δεν έχει ωστόσο δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.