Ισραήλ: Πύραυλος από την Υεμένη έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή - Δεν υπάρχουν θύματα

Πύραυλος εδάφους-εδάφους που εκτοξεύθηκε προς το κεντρικό Ισραήλ από την Υεμένη έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να προκαλέσει θύματα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός.

Following the sirens that sounded a short while ago in central Israel, a surface-to-surface missile was identified crossing into central Israel from Yemen and fell in an open area. No injuries were reported.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 15, 2024

Λίγο νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες που προειδοποιούσαν για επικείμενη αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ και οι κάτοικοι έσπευσαν να προστατευθούν σε καταφύγια.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να εισέρχεται στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και κατέπεσε σε ανοικτό χώρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τον στρατό.

Στην περιοχή ακούστηκαν επίσης ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες οφείλονταν σύμφωνα με τον στρατό στα συστήματα αναχαίτισης πυραύλων που ενεργοποιήθηκαν.

Footage showing what appears to be several attempted Interceptions by the Israeli Air Defense Array, of the Medium-Range Ballistic Missile launched from Yemen against Central Israel. pic.twitter.com/7GgEQgGSmr — OSINTdefender (@sentdefender) September 15, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Το MDA, το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι διασώστες του απομάκρυναν εννέα ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφριά καθώς κατευθύνονταν στα καταφύγια. Ισραηλινοί πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στην πόλη Λοντ, μετά την πτώση τμήματος πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τον Ιούλιο, οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν drone μεγάλου βεληνεκούς κατά του Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις άλλοι. Σε απάντηση, το Ισραήλ προχώρησε σε μεγάλη αεροπορική επιχείρηση κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ άλλοι 87 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι το Σάββατο εκτοξεύθηκαν 40 βλήματα προς το Ισραήλ από τον Λίβανο, τα οποία είτε αναχαιτίστηκαν είτε κατέπεσαν σε ανοικτούς χώρους.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», δήλωσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP