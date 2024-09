Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Άντεν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν το Σάββατο (31/08) την ευθύνη για επίθεση εναντίον πλοίου μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο του Άντεν.

«Σε ένδειξη υποστήριξης των Παλαιστινίων και της Χαμάς, εξαπολύσαμε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το πλοίο Groton στον Κόλπο του Άντεν, λόγω των συναλλαγών της πλοιοκτήτριας εταιρείας με το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο Al Masirah. Υποστήριξε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι και drones που έπληξαν τον στόχο τους.

The Yemeni Armed Forces announce they've targeted the Greek-owned Container Ship "GROTON" in the Gulf of Aden.



This is the second time after it was targeted on August 3.(first picture) pic.twitter.com/ovkvSiUvqo