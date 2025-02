Ισραήλ: Πέθανε Ισραηλινός όμηρος που κρατούνταν αιχμάλωτος της Χαμάς στη Γάζα

Ένας 86χρονος Ισραηλινός που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (11/02), το κιμπούτς Κισουφίμ στο νότιο Ισραήλ, όπου ζούσε ο όμηρος.

«Με βαριά καρδιά, εμείς, τα μέλη του κιμπούτς, λάβαμε σήμερα το πρωί την είδηση του φόνου του αγαπημένου μας φίλου Σλόμο Μανσούρ, ηλικίας 86 ετών, που είχε απαχθεί από το σπίτι του στο κιμπούτς Κισουφίμ κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», σύμφωνα με ανακοίνωση του κιμπούτς.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώσε ότι ενημέρωσε σήμερα την οικογένεια του Μανσούρ ότι «δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του παρέμενε στη Λωρίδα της Γάζας».

Shlomo Mansour, the oldest hostage held captive in Gaza, was murdered in captivity by Hamas. He was from Kibbutz Kissufim.



Shlomo survived the Farhud Massacre in Baghdad in 1941 and later moved to Israel.



