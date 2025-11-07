Το Ισραήλ παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

Ο Ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ακόμη ομήρου από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας.
Ειδικότερα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν πριν από λίγο ένα φέρετρο, που φέρεται να περιέχει τη σορό ενός νεκρού ομήρου, από τον Ερυθρό Σταυρό.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το φέρετρο παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στο νότιο τμήμα της Γάζας.
Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) θα εξετάσει το φέρετρο πριν το σκεπάσει με την ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσει σύντομη τελετή υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου.
Η σορός θα μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για την επίσημη ταυτοποίησή τους.
🟡 The coffin of a deceased hostage, escorted by IDF troops, crossed the border into the State of Israel a short while ago and is on its way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2025
