Το Ισραήλ παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

Ο Ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ακόμη ομήρου από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν πριν από λίγο ένα φέρετρο, που φέρεται να περιέχει τη σορό ενός νεκρού ομήρου, από τον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το φέρετρο παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) θα εξετάσει το φέρετρο πριν το σκεπάσει με την ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσει σύντομη τελετή υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για την επίσημη ταυτοποίησή τους.