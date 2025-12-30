Ισραήλ: Όσες ΜΚΟ δεν διαβιβάσουν λίστες των υπαλλήλων τους δεν θα έχουν πρόσβαση στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΜΚΟ που εργάζονται στη Γάζα και δεν έχουν διαβιβάσει τον κατάλογο ονομάτων των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους έως αύριο, Τετάρτη, δεν θα μπορούν πλέον να εργαστούν στον παλαιστινιακό θύλακα το 2026, κατηγορώντας δύο μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για "διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις".

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού, οι οργανώσεις που "αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία, θα δουν να ακυρώνονται οι άδειες λειτουργίας τους από 1ης Ιανουαρίου".

Οι εν λόγω οργανώσεις "θα πρέπει να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα έως την 1η Μαρτίου 2026".

Διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά μόνο το 15% των ΜΚΟ, το υπουργείο πρόσθεσε ότι "οι ενέργειες απονομιμοποίησης του Ισραήλ, οι δικαστικές διώξεις κατά των στρατιωτών του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού σ.σ.), η άρνηση του Ολοκαυτώματος (Σοά) καθώς και η άρνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου συνιστούν λόγους ανάκλησης της άδειας".

Το κείμενο τονίζει ότι "ορισμένες διεθνείς οργανώσεις ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες".

Κατηγορεί ευθέως τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ότι προσέλαβαν πρόσωπα "που διατηρούν σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις". Σύμφωνα με το υπουργείο, "ταυτοποιήθηκε ένα μέλος του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ" τον Ιούνιο του 2024 ως υπάλληλος της ΜΚΟ. Τον Σεπτέμβριο του 2024 "ένας άλλος εργαζόμενος των ΓΧΣ αναγνωρίστηκε ως ελεύθερος σκοπευτής της Χαμάς".

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ΜΚΟ δήλωσε ότι "δεν θα απασχολούσε ποτέ εν γνώσει της πρόσωπα εμπλεκόμενα σε στρατιωτικές δραστηριότητες"

Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής των υπαλλήλων τους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν ότι "συνεχίζουν τον διάλογο με τις ισραηλινές αρχές".

Από εκατό αιτήσεις καταχώρισης που υποβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, μόνο 14 είχαν απορριφθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο, που εφαρμόζει από τον Μάρτιο τη νέα υποχρεωτική διαδικασία.

"Η ευρεία πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ΜΚΟ λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη Λωρίδα της Γάζας", τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο το 99% της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα επηρεαστεί από το μέτρο.