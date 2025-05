Ισραήλ: Οι IDF βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σαναά στην Υεμένη (pics)

Ευρεία σειρά αεροπορικών επιδρομών σε όλη την Υεμένη στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου πραγματοποίησαν οι IDF την Τρίτη (06/05), όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι. Στόχος ήταν ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου, για να αποδυναμωθούν οι Χούθι.

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα άλλα σημεία που επλήγησαν ήταν το εργοστάσιο τσιμέντου al-Imran, που βρίσκεται βόρεια της Σαναά. Οι IDF πρόσθεσαν ότι το al-Imran «χρησιμεύει ως σημαντικός πόρος για το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι και χρησιμοποιείται για την κατασκευή υπόγειων σηράγγων και άλλων τρομοκρατικών υποδομών».

⭕️ 𝐈𝐃𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐚𝐧𝐭𝐥𝐞𝐝 𝐇𝐨𝐮𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐚’𝐚



The strike was carried out in response to the attack launched by the Houthi terrorist…