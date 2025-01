Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν τη σορό στρατιώτη που κρατούνταν στη Γάζα από το 2014

Τη σορό ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη μάχη το 2014 και την οποία κρατούσε η Χαμάς, ανέκτησε ο στρατός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια «ειδικής επιχείρησης» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένεια του λοχία Ορόν Σαούλ ενημερώθηκε για την επιστροφή της σορού του, αφού αυτή ταυτοποιήθηκε επισήμως, επεσήμανε ο στρατός.

CLEARED FOR PUBLICATION: In a covert, special operation conducted by IDF and ISA special forces in Gaza, the body of fallen IDF soldier SSGT Oron Shaul, was recovered.

Oron fell in combat in Shejaiya on July 20, 2014, during Operation Protective Edge. His body was abducted by the… pic.twitter.com/71ho74LJNV