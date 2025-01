Δεν ξεκίνησε η εκεχειρία στη Γάζα - Νετανιάχου: Η Χαμάς δεν έδωσε τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων

Δεν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα καθώς η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δεν έδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν. Θα τεθεί σε ισχύ αφότου η Χαμάς δώσει τη λίστα, ζήτησε από τις IDF ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη Χαμάς να αποδίδει σε «τεχνικούς λόγους» την καθυστέρηση ανακοίνωσης των ονομάτων, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της στην εκεχειρία.

«Ο πρωθυπουργός διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις (IDF) ότι η εκεχειρία, που θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ στις 08:30, δεν θα ξεκινήσει μέχρις ότου το Ισραήλ να έχει τον κατάλογο των απαχθέντων που θα απελευθερωθούν, τον οποίον η Χαμάς έχει δεσμευθεί να παράσχει», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και παρά τη συμφωνία δεν έχει δώσει στο Ισραήλ τα ονόματα των ομήρων. Με εντολή του πρωθυπουργού η εκεχειρία δεν θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι η Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι IDF συνεχίζουν την επιχείρηση για όσο διάστημα η Χαμάς δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση των IDFστην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

⭕The IDF is continuing to operate and strike terrorist targets in Gaza.



A short while ago, IDF artillery and aircraft struck a number of terrorist targets in northern and central Gaza.



The IDF remains ready in offense and defense and will not allow any harm to the citizens… pic.twitter.com/jb0WbATN6H