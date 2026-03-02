Ισραήλ: Οι αεροπορικές αρχές προετοιμάζονται να ανοίξουν σταδιακά τον εναέριο χώρο

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές αρχές προετοιμάζονται να ανοίξουν σταδιακά τον εναέριο χώρο της χώρας από την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης ασφαλείας.

«Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός προς το παρόν» δήλωσε η Ρεγκέβ. «Έχω δώσει εντολή στον επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας να συναντηθεί με τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες, ώστε να είναι προετοιμασμένες για τη σταδιακή επαναλειτουργία του εναέριου χώρου από την επόμενη εβδομάδα, φυσικά σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας», ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν πτήσεις επαναπατρισμού, για να φέρουν πίσω δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό.

Νωρίτερα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF δήλωσε ότι ελπίζει η εναέρια κυκλοφορία να επαναληφθεί απόψε με «ελεγχόμενο, παρακολουθούμενο και συντονισμένο τρόπο» και σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης. Στη συνέχεια, ο στρατός διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα για την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου παραμένει στην ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών.

«Κι εγώ άκουσα σήμερα το πρωί τις ανεύθυνες δηλώσεις από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ότι ο εναέριος χώρος θα ανοίξει απόψε» είπε η Ρεγκέβ.

«Προς το παρόν, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις κατευθυντήριες γραμμές και ο εναέριος χώρος του Κράτους του Ισραήλ παραμένει κλειστός λόγω της κατάστασης ασφάλειας».

