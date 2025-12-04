Ισραήλ: Ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν θα αναλάβει επικεφαλής της Μοσάντ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατιωτικός ακόλουθός του, ένας υποστράτηγος που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο των υπηρεσιών πληροφοριών, θα αναλάβει επικεφαλής της Μοσάντ.

Ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν θα διαδεχτεί τον νυν επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, τον Νταβίντ Μπαρνέα, η πενταετής θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο Γκόφμαν γεννήθηκε το 1976 στη Λευκορωσία, μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 14 ετών και το 1995 εντάχθηκε στον στρατό, στα τεθωρακισμένα. Διορίστηκε στο υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου τον Απρίλιο του 2024, αφού τραυματίστηκε σε μάχες με τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα που η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Την εποχή εκείνη ήταν διοικητής του εθνικού κέντρου εκπαίδευσης πεζικού.

Αφού διόρισε έναν στρατιωτικό προερχόμενο από τον θρησκευτικό σιωνισμό επικεφαλής της Σιν Μπετ (Εσωτερική Ασφάλεια), τον υποστράτηγο Νταβίντ Ζίνι, ο Νετανιάχου επιλέγει άλλον έναν στρατιωτικό φίλα προσκείμενο στις εθνικιστικές αντιλήψεις του, σε μια άλλη υπηρεσία-κλειδί του κράτους.

Ο Γκόφμαν, αν και δεν φορά το κιπά των θρησκευόμενων Εβραίων, σπούδασε στη γεσίβα (ταλμουδική σχολή) του Ελί, έναν θεσμό του δεξιού θρησκευτικού σιωνισμού που εδρεύει σε αυτόν τον ισραηλινό οικισμό, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όπως και ο Ζίνι, δεν προέρχεται από τους κόλπους της υπηρεσίας που θα διοικεί, ωστόσο ο διορισμός του δεν προκάλεσε πολιτικό σάλο, όπως εκείνη του επικεφαλής της Σιν Μπετ.

Ένας από τους λίγους που διαφώνησαν, ο Ούρι Μισγκάβ, αρθρογράφος στην αριστερή εφημερίδα Haaretz, ανέφερε ότι ο Γκόφμαν είναι «ακατάλληλος να διοικεί τη Μοσάντ» λόγω της απειρίας του στον τομέα των πληροφοριών. Όπως και στην περίπτωση του Ζίνι, αυτό που μέτρησε για τον διορισμό του ήταν «η πίστη του» στον Νετανιάχου, υποστήριξε.