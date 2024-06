Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διαλύει το πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Κυριακή στους υπουργούς της κυβέρνησής του ότι το πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο διαλύθηκε, μετά την αποχώρηση του Μπένι Γκαντζ.

«Από τη στιγμή που έφυγε ο Γκαντζ- δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για Υπουργικό Συμβούλιο», σημείωσε ο Νετανιάχου, καθώς αυτό είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια του συνασπισμού με το κόμμα του Γκαντζ, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου προέβη σε αυτή την κίνηση μετά το αίτημα του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, να συμμετάσχει σε αυτό, γράφει η Jerusalem Post.

Η διάλυση ήταν αναμενόμενη, αναφέρουν οι Times of Israel, επισημαίνοντας ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τον πόλεμο κατά τη διάρκεια μικρών ad hoc συνεδριάσεων χωρίς τον Μπεν Γκβίρ, ενώ θα ζητήσει την τελική έγκριση από το ευρύτερο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Netanyahu informed ministers that the war cabinet has been dissolved.https://t.co/xXAztUQF6P