Ισραήλ: Ο Μαδούρο ξέπλενε στη Βενεζουέλα χρήματα της Χεζμπολάχ με την υποστήριξη του Ιράν

Η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις ΗΠΑ σε μια επιχείρηση - αστραπή το Σάββατο, νομιμοποιούσε στη Βενεζουέλα χρήματα για λογαριασμό της Χεζμπολάχ με ιρανική υποστήριξη.

«Ο Μαδούρο ηγήθηκε ενός τρομοκρατικού καθεστώτος που υποστηρίζεται από το Ιράν, χρησιμοποιώντας τη χώρα του ως πλατφόρμα για εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος για τα τρομοκρατικά δίκτυα της Χεζμπολάχ. Μπορώ να σας πω ότι η Βενεζουέλα αποτελεί επίσης μέρος του (ιρανικού) άξονα της τρομοκρατίας», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν στην καθημερινή ενημέρωση των συντακτών, σύμφωνα με το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Συμπλήρωσε ότι για το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών «η Βενεζουέλα χρησίμευε ως βάση για τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ και φιλοξενούσε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την Κυριακή την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική «επιστρέφουν στον άξονα των ΗΠΑ», μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι «με την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα της Καραϊβικής», το Ισραήλ και η Βενεζουέλα θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τις φιλικές τους σχέσεις.

Από τότε που ο εκλιπών πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2009, η χώρα ασκούσε κριτική στην ισραηλινή πολιτική.

Από την άλλη πλευρά, η ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και έχει μάλιστα εκφράσει την πρόθεσή της να εγκαταστήσει πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Ιερουσαλήμ αν αναλάβει την εξουσία.