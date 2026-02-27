Ισραήλ: Ανοίγουν τα καταφύγια - Ετοιμότητα για σύρραξη ΗΠΑ με Ιράν

Ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκεύης το άνοιγμα των δημοτικών καταφυγίων, εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η απόφαση έρχεται μετά την προειδοποίηση κινδύνου που εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την εσπευσμένη απομάκρυνση προσωπικού από την αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ, εξελίξεις που εντείνουν το κλίμα επιφυλακής στην περιοχή.

Ειδικότερα, νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων περιορισμών για τους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους, αναφορικά με τις μετακινήσεις τους σε συγκεκριμένες περιοχές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ και της Δυτική Όχθη, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη χώρα, όσο εξακολουθούν να πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ». Αν κάποιοι υπάλληλοι ή μέλη της οικογένειας θέλουν να αποχωρήσουν, «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», γράφει χαρακτηριστικά ο Huckabee στο email που έστειλε σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Η έκκληση της πρεσβείας προς το μη απαραίτητο προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», γράφει. «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα».

Οι The New York Times αναφέρουν ότι το email επαληθεύτηκε από τρία πηγές της. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες ο Huckabee, «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ο επικεφαλής της CENTCOM ενημέρωσε τον Τραμπ

επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), σχετικά με τις πιθανές στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και μίλησαν στη Jerusalem Post την Παρασκευή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, σύμφωνα με δεύτερο πρόσωπο που έχει γνώση των συζητήσεων, όπως μετέδωσε το ABC News το βράδυ της Πέμπτης.

Η ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιλογές πραγματοποιήθηκε αφού είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι συνομιλίες για τα πυρηνικά στη Γενεύη.

Η συνάντηση υποδηλώνει ότι ο Τραμπ πλησιάζει στο να λάβει την τελική του απόφαση: αν οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν ακόμη ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας ή αν θα πρέπει να επιδιωχθεί η στρατιωτική επέμβαση.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ μπιν Χαμάντ αλ-Μπουσαΐντι, αναμένεται να συναντηθεί με τον Βανς και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή «σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ο πόλεμος με το Ιράν», ανέφερε το MS NOW την Πέμπτη το βράδυ.

Ο Βανς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη --χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν-- ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος -δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη πήγαν καλά

Ο Μπουσαΐντι ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» και ανακοίνωσε ότι περισσότερες συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες δήλωσε στη Jerusalem Post ότι αρκετά ζητήματα αποσαφηνίστηκαν κατά τη δεύτερη φάση των συνομιλιών, την οποία χαρακτήρισε θετική, και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003, προκειμένου να αυξήσει την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία για την επίτευξη συμφωνίας.

«Υπάρχει η σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μικρότερο αν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και οι Ιρανοί αντεπιτεθούν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσαν ανώτεροι σύμβουλοι της κυβέρνησης Τραμπ στο Politico.

Το σκεπτικό πίσω από την ιδέα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι «περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ένας σύμμαχος δέχονταν επίθεση».