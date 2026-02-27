Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ: Όποιοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα, ας το κάνουν σήμερα

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, φέρεται να είπε στους υπαλλήλους της πρεσβείας ότι αν θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ, πρέπει να το κάνουν «ΣΗΜΕΡΑ».

Αν κάποιο μέλος του προσωπικού ή μέλος της οικογένειάς του θέλει να αναχωρήσει, «θα πρέπει να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ», γράφει ο Χάκαμπι στο email που στάλθηκε σήμερα το πρωί στις 10:24 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με τους New York Times.

Η έκκληση της πρεσβείας προς το προσωπικό που δεν είναι έκτακτο προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικές θέσεις σήμερα», γράφει. «Εστιάστε στο να εξασφαλίσετε μια θέση σε οποιοδήποτε μέρος από το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ταχεία έξοδος από τη χώρα».

Οι NYTimes αναφέρουν ότι το email επαληθεύτηκε από τρία άτομα.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», φέρεται να έγραψε ο Χάκαμπι, «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν νωρίτερα παρά αργότερα».

Τι αποφάσισε η αμερικανική πρεσβεία

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν σε μη επείγοντα κυβερνητικά μέλη και μέλη οικογενειών να εγκαταλείψουν το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, δήλωσε την Παρασκευή η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Η πρεσβεία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που οδήγησαν στην «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», η οποία επιτρέπει στο επηρεαζόμενο προσωπικό να αποφασίσει εάν θα φύγει.

Δεν έχει σχέση πάντως με τη διατεταγμένη αυτή την εβδομάδα για ορισμένο προσωπικό στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς διαπραγματεύονται με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε την Πέμπτη χωρίς σημάδια εξέλιξης.

Το Ιράν έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, εάν δεχθεί επίθεση, και μια κλιμάκωση μπορεί να σύρει και το Ισραήλ.

Αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να αποσύρουν εξαρτώμενα μέλη διπλωματικού προσωπικού και μη απαραίτητο προσωπικό από ορισμένες τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή ή να συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.