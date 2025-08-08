Μετά την εντολή που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός θα υλοποιήσει το σχέδιο «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε με βάση την εθνική ευθύνη που έχει ανατεθεί στον στρατό και τους διοικητές του. Είμαστε υπεύθυνοι για την ετοιμότητα του στρατού, την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του, την επιστροφή των ομήρων και την ήττα της Χαμάς — και έτσι θα πράξουμε», ανέφερε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με διοικητές μεραρχιών και ανώτατους αξιωματικούς.

«Η δική μου ευθύνη είναι να σας παρέχω, και κυρίως στους στρατιώτες, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βεβαιότητα, να δημιουργήσω διαλείμματα και την κατάλληλη αντοχή. Υπό αυτό το πρίσμα ενεργούμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ζαμίρ ανέφερε πως οι IDF «εργάζονται πάνω στο νέο σχέδιο. Θα εμβαθύνουμε τον σχεδιασμό, θα προετοιμαστούμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε όλες τις πτυχές και, όπως πάντα, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε επίσης στη σύσκεψη ότι «καθώς ο πόλεμος εξελίσσεται, οι IDF θα δράσουν ώστε να διαφυλάξουν τις ζωές των ομήρων, να δώσουν τη δυνατότητα στις δυνάμεις να ανασυγκροτηθούν ώστε να ενισχυθεί η αντοχή, και να επιχειρούν σύμφωνα με τις αξίες και το πνεύμα του IDF».

Νετανιάχου σε Μερτς: Στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς

Παράλληλα, σε επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς και να παράσχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί μια ειρηνική κυβέρνηση, ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

«Αντί να στηρίξει τον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που διέπραξε την πιο φρικτή επίθεση κατά του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς επιβάλλοντας εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.