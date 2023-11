Ισραήλ: Ντοκουμέντο – φρίκη με τρομοκράτες της Χαμάς να πετούν χειροβομβίδες σε καταφύγιο γεμάτο αμάχους (vid)

Νέα πλάνα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δείχνουν πώς τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν σε ένα γεμάτο δημόσιο καταφύγιο για βόμβες κοντά στο φεστιβάλ Nova, στο Ρεΐμ, εκτοξεύοντας χειροβομβίδες κατά των παρευρισκομένων που βρίσκονταν στο καταφύγιο για να ξεφύγουν από τις επιθέσεις ρουκετών.

Το βίντεο τραβήχτηκε από την κάμερα ενός κοντινού αυτοκινήτου και δημοσιεύτηκε από την ομάδα South First Responders στο Telegram.

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re'im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8