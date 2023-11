IDF για τους αμάχους: Θα παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια, θα σας δώσουμε ακόμη και θερμοκοιτίδα

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ηχητικό μεταξύ ενός αξιωματικού και του Διευθυντή του Νοσοκομείου Σίφα στη Γάζα σχετικά με την ιατρική βοήθεια των ασθενών.

«Είμαστε έτοιμοι να σας παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια. Θα σας δώσουμε ακόμη και θερμοκοιτίδα και θα την βάλω στην πύλη του νοσοκομείου. Βοηθάει αυτό;», ακούγεται στο ηχητικό, το οποίο έκανε repost η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ της ισραηλινής κυβέρνησης.

"We are ready to provide you with any assistance. We'll even provide you with an incubator and I'll put it at the gate of the hospital. Does that help?"



The @IDF continues to work around the clock to ensure the protection and safety of civilians in Gaza.



