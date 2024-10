Ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης της οργάνωσης, εξουδετερώθηκε στη Συρία από τον ισραηλινό στρατό.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Εξαλείφθηκε (...) πριν από μερικές ώρες στη Συρία», δήλωσε τη Δευτέρα ο Χαγκάρι.

Η μονάδα αυτή είχε προηγουμένως επικεφαλής τον Μοχάμεντ Τζαφάρ Ξιρ, γνωστό επίσης ως σεΐχη Σάλαχ, που «διαχειριζόταν για χρόνια την κύρια πηγή εσόδων της οργάνωσης» και «εξαλείφθηκε» σε «στοχευμένη επίθεση» στη Βηρυτό στις αρχές Οκτωβρίου, είπε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανθρώπων σε βομβαρδισμό που απέδωσε στο Ισραήλ και είχε στόχο αυτοκίνητο στη Δαμασκό.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως πύραυλος είχε στόχο μη Σύρο, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου σε συνοικία όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τον αρχηγό της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την περασμένη εβδομάδα.

Μονάδα 4.400

Η «μονάδα 4.400» φέρεται να ήταν αρμόδια για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που εκφορτώνεται στη Συρία και μεταπωλείται στον Λίβανο. «Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τον αντιναύαρχο Χαγκάρι.

Η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Χαγκάρι σημείωσε ακόμη ότι η Χεζμπολάχ εν μέρει χρηματοδοτείται από «εργοστάσια» στη Συρία, στην Υεμένη, στον ίδιο Λίβανο και στην Τουρκία — κράτος μέλος του NATO.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε εναντίον της Χεζμπολάχ στη Συρία και παντού», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει πλέον διευρύνει τις τελευταίες ημέρες την εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών που εξαπολύει, στοχοποιώντας ιδίως οικονομικά συμφέροντα της Χεζμπολάχ.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024

Θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ κάτω από νοσοκομείο της Βηρυτού με 500 εκατ. δολάρια

Σημειώνεται ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν τη Δευτέρα θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ κάτω από ένα νοσοκομείο της Βηρυτού, όπου η τρομοκρατική οργάνωση αποθηκεύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά.

Οι IDF είχαν προηγουμένως καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα κτίρια που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χαγκάρι παρουσίασε ένα από τα καταφύγια του αρχηγού της Χεζμπολάχ που εξουδετερώθηκε, Χασάν Νασράλα, το οποίο μάλιστα βρισκόταν κάτω από το νοσοκομείο Sahel στη Βηρυτό.

«Το καταφύγιο τοποθετήθηκε σκόπιμα κάτω από ένα νοσοκομείο και περιέχει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και χρυσό», είπε ο Χαγκάρι. «Συτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Λιβάνου, αλλά πήγαν για την αποκατάσταση της Χεζμπολάχ».

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Χαγκάρι περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν μεταφέρει χρήματα στη Χεζμπολάχ και άλλους τρόπους με τους οποίους η τρομοκρατική ομάδα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της και υπόσχεται ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τις οικονομικές της επιχειρήσεις.

Ισραήλ: Χτύπησε οικονομικούς στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (20/10) το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά τριών υποκαταστημάτων χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό, με τη μία εξ αυτών να βρίσκεται δίπλα από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι επιδρομές έπληξαν τα υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hassan στις περιοχές Hay Al-Sellom, Burj Al-Barajneh και Ghobeiry των νότιων προαστίων της Βηρυτού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έθεσε στο στόχαστρο «τη θυγατρική της Al-Qard al-Hassan» στην περιοχή της Χερμέλ, στον ανατολικό Λίβανο, διευκρίνισε το ANI. Πρόκειται για οικονομικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ για να πληρώνει τους πράκτορές της και να βοηθά στην αγορά όπλων, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Η Al-Qard Al-Hassan ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και παρέχει άτοκα δάνεια, με βάση τις ισλαμικές αρχές δανεισμού, στη σιιτική κοινότητα.

Several of the Airstrikes tonight against Southern Beirut, are only Meters away from Rafic Hariri International Airport. pic.twitter.com/0Vp5pntBNl — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2024

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντἀνιελ Χαγκάρι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους πολίτες: «Οποιοσδήποτε θα βρεθεί κοντά στις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, οφείλει να μείνει μακριά τους».

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:



In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/hjVAhdDwRz — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 20, 2024

Ισραήλ: Πλήξαμε 300 στόχους συνδεόμενους με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως έπληξε 300 στόχους συνδεόμενους με τη Χεζμπολά στον Λίβανο μέσα σε 24 ώρες, καθώς αποφάσισε να διευρύνει την επίθεσή του εναντίον της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης βάζοντας πλέον στο στόχαστρο το οικονομικό σύστημά της, την ώρα που οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως εργάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος «το γρηγορότερο».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να αρχίσει την Τρίτη από το Ισραήλ νέα περιοδεία στην Εγγύς Ανατολή, με διακηρυγμένο στόχο να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να περιοριστεί η περιφερειακή κλιμάκωση — ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορκιστεί πως θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπολύθηκε από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου εναντίον της επικράτειάς της.

Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε πως το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που εστάλη στο Ισραήλ έχει πλέον λάβει «θέση».

Μετά το Ισραήλ, ο Μπλίνκεν σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ιορδανία, προκειμένου να συζητήσει ιδίως με Ιορδανούς αξιωματούχους για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε χθες στον Τύπο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, Αμερικανός αξιωματούχος επί του αεροσκάφους με το οποίο ταξιδεύει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Times of Israel