Ισραήλ: Νεκροί 5 αρχηγοί της Χεζμπολάχ από ισραηλινά πλήγματα (vid)

Επιχειρήσεις του ΙDF που σημειώθηκαν στα ανατολικά και τα νότια του Λιβάνου και περιγράφονται ως οι μεγαλύτερες από την έναρξη της κλιμάκωσης στα σύνορα με το Ισραήλ, προκάλεσαν ισχυρό πλήγμα στη Χεζμπολάχ, εξουδετερώνοντας σε 24 ώρες εξέχοντα αρχηγικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απειλεί τα βόρεια σύνορα και τους Ισραηλινούς πολίτες.

Την τελευταία χρονική περίοδο έχουν σημειωθεί τέσσερα ισραηλινά πλήγματα, σε αντίστοιχες τοποθεσίες εντός του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ενέργειες που αποδίδονται στις προσπάθειες να αποτραπεί η ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στο νότο.

Ποια ήταν τα στελέχη της Χεζμπολάχ

Ζέιν αλ-Αμπιντίν Χουσεΐν Φουτούνι: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Φουτούνι ήταν «διοικητής της μονάδας αντιαρματικών της Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ». Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχαΐ Αδράι, έγραψε ότι ο στρατός «εξάλειψε έναν διοικητή του αντιαρματικού πυραυλικού συστήματος της μονάδας Ραντουάν, ο οποίος συμμετείχε σε προσπάθειες ανοικοδόμησης τρομοκρατικών υποδομών στο νότιο Λίβανο».

#عاجل 🔸خلال ساعة: جيش الدفاع قضى على تاجر اسلحة في حزب الله والمندوب المحلي للحزب الإرهابي في البياضة



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة البقاع في لبنان وقضى على المدعو علي حسين الموسوي والذي كان يعد مهرب أسلحة في حزب الله حيث عمل الموسوي تاجرًا للأسلحة ومهربًا… pic.twitter.com/Sqe5OH6zCP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2025

Μοχάμαντ Άκραμ Αραμπίγια: Ένας από τους αρχηγούς της Ειδικής Δύναμης Ραντουάν, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι εργάστηκε για την αποκατάσταση των τρομοκρατικών δυνατοτήτων του κόμματος και συνέβαλε στις προσπάθειες αποκατάστασης των υποδομών του. Σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Qala’a του νότιου Λιβάνου.

🚨 BREAKING: IDF eliminates Hezbollah Radwan Force operative Mohammad Akram Arabiya ("Haider") in a precision strike on his motorcycle in al-Qalila. He was aiding the rebuild of the unit’s commando capabilities. #Hezbollah #IDF #CounterTerrorism pic.twitter.com/wnof0fihkB — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 26, 2025

Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ: Στόχος ήταν στην περιοχή Naqoura, η οποία υπήρξε σημαντικό κέντρο δραστηριότητας της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δολοφονία του Χουσέιν Αλ Μουσάι στην κοιλάδα Μπέκα, λέγοντας ότι ήταν «έμπορος όπλων και λαθρέμπορος πολεμικού εξοπλισμού εντός των τάξεων της Χεζμπολάχ. Συμμετείχε στην αγορά και μεταφορά όπλων από τη Συρία στον Λίβανο και ήταν σημαντικό στοιχείο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και εξοπλισμού της Χεζμπολάχ».