Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στη Γάζα

O αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα, Κυριακή, μία νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο και για τις σκηνές περιμετρικά.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, τάχθηκε την Κυριακή κατά της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, καλώντας παράλληλα την Χαμάς να αφοπλιστεί και να ελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους ώστε να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, ο ίδιος τόνισε πως μόνο με διμερή τρόπο μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους Παλαιστινίους, ενώ πρόσθεσε πως η «αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες δεν φέρνει πιο κοντά την ειρήνη».

Επιπλέον, ζήτησε από τη Δανία να μην προχωρήσει σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Σάαρ δήλωσε πως ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να λήξει ακόμα και αύριο εάν «η Χαμάς ελευθερώσει τους ομήρους και παραδώσει τα όπλα της».