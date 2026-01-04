Ισραήλ: Μπλοκάρει την προηγμένη τεχνολογία των F35 που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία

«Μπλόκο» στην προηγμένη τεχνολογία made in Israel που περιλαμβάνεται στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F35 τα οποία θέλει να αποκτήσει η Άγκυρα βάζει η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή» προειδοποιεί ότι η υψηλή τεχνολογία του Ισραήλ που χρησιμοποιούν τα F-35 δεν θα υπάρχει στα αεροσκάφη που ενδεχομένως θα αποκτήσει η Τουρκία και πρόσθεσε ακόμα ότι το Ισραήλ παραμένει αντίθετο σε μια συμφωνία Ουασινγκτον-Άγκυρας.

Το θέμα των F35 βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης συζήτησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου στη Φλόριντα μαζί με το ενδεχόμενο ανάπτυξης τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα που προκάλεσε την αντίδραση της ισραηλινής πλευράς.

Έμφαση δόθηκε επίσης στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου-Ισραήλ.

«Για εμάς η τριμερής συνάντηση ήταν πολύ σημαντική καθώς αναζητούμε εποικοδομητικές δυνάμεις στην περιοχή».

«Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη φάση της συμφωνίας (ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου). Δεν περιμένουμε να οριστικοποιηθούν τα πράγματα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αλλά αναλαμβάνουμε το μερίδιο μας και προετοιμαζόμαστε για την υλοποίηση της συμφωνίας», επισημαίνει η Χασκέλ.