Ισραήλ: Μάχες «σώμα με σώμα» του στρατού και της Χεζμπολάχ στα σύνορα του Λιβάνου

Εντείνονται οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ, καθώς το Ιράν αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στο τελευταίο πυραυλικό του χτύπημα.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι απώθησε δύο απόπειρες διείσδυσης των ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχή κοντά σε μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο, ενώ το Σάββατο ανακοινώθηκε ότι τρίτος κυανόκρανος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη χώρα τραυματίστηκε την Παρασκευή εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης του Ισραήλ με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι αναχαίτισε περίπου πέντε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο την Κυριακή. Σειρήνες ηχούσαν αδιάκοπα στο βόρειο Ισραήλ εναντίον του οποίου η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 320 βλήματα από τον Λίβανο προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του Ιουδαϊσμού που έληξε το βράδυ του Σαββάτου.

Από την πλευρά τους, τα επίσημα λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από την οποία καταστράφηκε τζαμί στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του τις τελευταίες εβδομάδες.

«Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε συγκρούσεις με ισραηλινά στρατεύματα κοντά στο χωριό Ράμια, στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, σε μάχες που σύμφωνα με την οργάνωση διήρκεσαν περίπου μία ώρα. Μέλη της Χεζμπολάχ πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά των Ισραηλινών στρατιωτών και «τους αντιμετώπισαν, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν» στην περιοχή κοντά στο χωριό Ράμια, σε δύο απόπειρες που έκαναν, διευκρίνισε η σιιτική οργάνωση. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τις IDF.

Στο μεταξύ, ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η πολεμική αεροπορία επιχείρησε εναντίον εκτοξευτών ρουκετών της Χεζμπολάχ, αντιαρματικών θέσεων και οπλοστασίων της οργάνωσης στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδουν οι Times of Israel. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι εξουδετερώθηκαν δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ.

Συνολικά, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε περίπου 200 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και βαθύτερα στη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον στρατό. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν πυρήνες της Χεζμπολάχ, εκτοξευτές ρουκετών, θέσεις διοίκησης και θέσεις μάχης.

«Οι δυνάμεις διεξάγουν μάχες σώμα με σώμα, εξουδετερώνουν τρομοκράτες και καταστρέφουν την τρομοκρατική υποδομή που έχει αναπτύξει η Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων», ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο στρατός ανέφερε ότι βρήκε υποδομές τούνελ μέσα σε ένα από τα χωριά.

IDF troops from the 8th Brigade Combat Team uncover a Hezbollah tunnel in a village in southern Lebanon, acc to the IDF. pic.twitter.com/Zjfky0G903