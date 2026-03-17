Ισραήλ: Καταφέραμε νέα πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε τρεις περιοχές (vid)

Ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε τρεις περιοχές του Ιράν τη Δευτέρα στόχευσε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με τις IDF.

במטס משולב בטהרן, שיראז וטיבריז: צה״ל תקף תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים במקביל — Israeli Air Force (@IAFsite) March 17, 2026

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν δεκάδες βόμβες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην Τεχεράνη, το Σιράζ και την Ταμπρίζ.

Στην Τεχεράνη, ο IDF αναφέρει ότι βομβάρδισε διάφορα αρχηγεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στο Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν και στην παραστρατιωτική δύναμη Basij, καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εκτόξευση drones, βαλλιστικών πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας.

Στο Σιράζ, η IAF έπληξε ένα αρχηγείο των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, καθώς και μια τοποθεσία αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, αναφέρει ο στρατός.

Στο Ταμπρίζ, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν πρόσθετα συστήματα αεράμυνας «για να επεκτείνουν την αεροπορική υπεροχή», αναφέρει ο IDF.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας «φάσης εμβάθυνσης των χτυπημάτων στα βασικά συστήματα και τις δυνατότητες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».