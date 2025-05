Ισραήλ: Κάλεσμα του στρατού στους αμάχους να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο της Σαναά

Κάλεσμα προς τους αμάχους να απομακρυνθούν «αμέσως» από την περιοχή του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης, εξέδωσε την Τρίτη (06/05) το Ισραήλ, την επομένη ενός πρώτου ισραηλινού πλήγματος στην Υεμένη σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλου από τους αντάρτες Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

«Σας καλούμε να απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο και να φροντίσετε, ώστε όποιος βρίσκεται εκεί κοντά να κάνει το ίδιο και να απομακρυνθεί από τη ζώνη. Αν δεν απομακρυνθείτε, μπορεί να κινδυνεύσετε», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά Αβιτσάι Αντράι, σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη τη Δευτέρα (05/05), σε απάντηση στην επίθεση της Κυριακής των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μαχητικά της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν υποδομές των Χούθι στην παράκτια περιοχή της Υεμένης, περιλαμβανομένων στόχων στο λιμάνι της Χοντάιντα και σε εργοστάσιο τσιμέντου κοντά στην πόλη Μπατζίλ, περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει αντίποινα για την πυραυλική επίθεση των Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου στο Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τους Χούθι ότι χρησιμοποιούν το λιμάνι της Χοντάιντα για τη μεταφορά ιρανικών όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλων μέσων «τρομοκρατικής δράσης».

Περίπου 20 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζάμιρ παρακολούθησαν την εξέλιξη της επιχείρησης από το στρατηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.

⭕️IAF fighter jets struck Houthi terror targets, along Yemen's coastline. The strike was conducted in response to the repeated attacks by the Houthis against Israel, during which surface-to-surface missiles and UAVs were launched toward Israeli civilians. The terrorist… pic.twitter.com/RSihcuin0Q

Όσον αφορά το εργοστάσιο τσιμέντου στην Μπατζίλ, το χαρακτηρίζει ως «σημαντικό οικονομικό πόρο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι», το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή τούνελ και στρατιωτικών υποδομών.

‼️ BREAKING: ISRAEL LAUNCHES AIRSTRIKE ON YEMEN



Israeli officials confirm that the country’s Air Force is carrying out strikes on the port city of Hodeidah.



The strikes are in response to a ballistic missile attack by Houthi forces, which hit an area near Ben Gurion Airport… pic.twitter.com/o7HwBbG7rq