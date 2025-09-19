Ισραήλ: Καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει για πάντα ένα Ιράν με πυρηνικά

Το Ισραήλ κάλεσε σήμερα τον κόσμο να αποτρέψει «οπωσδήποτε» το Ιράν να αποκτήσει ατομική βόμβα, μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενέκρινε την επαναφορά των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με τον πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς. Ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα θα σημαίνει ότι το πιο επικίνδυνο καθεστώς διαθέτει το πιο επικίνδυνο όπλο, υπονομεύοντας ριζικά την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια», γράφει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ στην πλατφόρμα Χ.

«Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας δεν πρέπει να αλλάξει: να αποτραπεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες για πάντα» προσθέτει ο Σάαρ, του οποίου η χώρα επιτέθηκε στο Ιράν τον Ιούνιο και διεξήγαγε πόλεμο 12 ημερών με την Τεχεράνη με στόχο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, να καταστρέψει στον μέγιστο βαθμό τις πυρηνικές και βαλλιστικές της ικανότητες.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι:

«σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την επιβολή κυρώσεων στο ιρανικό καθεστώς. Είναι καλό που ο κόσμος ξύπνησε και ενώθηκε στη μάχη ενάντια στη βία και την τρομοκρατία της Τεχεράνης προς τον δυτικό κόσμο».

Τόνισε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μια πυρηνική απειλή από το Ιράν».

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε την Παρασκευή σχέδιο ψηφίσματος για την οριστική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη και οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ακόμη οκτώ ημέρες για να επιχειρήσουν συμφωνία σε πιθανή αναβολή.

Το 15μελές Συμβούλιο κλήθηκε να ψηφίσει επί του σχεδίου, αφού η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν κινήσει από τις 28 Αυγούστου μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, η οποία αποσκοπούσε στο να την αποτρέψει από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε 4 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο Ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.