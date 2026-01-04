Ανώτεροι Ισραηλινοί και Σύροι αξιωματούχοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συναντήσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, υπό τη μεσολάβηση του απεσταλμένου των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ, δήλωσε στην Jerusalem Post πηγή με γνώση των λεπτομερειών.

Πρόκειται για τις πρώτες επαφές μεταξύ Ισραηλινών και Σύρων αξιωματούχων μετά την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ, τον στρατιωτικό γραμματέα του πρωθυπουργού, τον επικεφαλής της Μοσάντ, υποστράτηγο Ρόμαν Γκόφμαν, καθώς και έναν ανώτερο αξιωματούχο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι

Συζητήσεις Νετανιάχου – Μπαράκ για τη Συρία

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε φιλοξενήσει τον Τομ Μπαράκ τον Δεκέμβριο, σε μια πολύωρη συνάντηση με αντικείμενο τις ενέργειες ασφαλείας του Ισραήλ στη Συρία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας με τη Δαμασκό.

Δύο πηγές είχαν δηλώσει τότε στην JP ότι Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε αμοιβαία κατανόηση σε δύο κρίσιμα ζητήματα: τη διατήρηση της ελευθερίας δράσης του Ισραήλ στη Συρία για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών και την πρόοδο των συνομιλιών με τη Συρία υπό αμερικανική μεσολάβηση, με στόχο τη διαμόρφωση νέας συμφωνίας ασφαλείας.

«Κάθε πλευρά καταλαβαίνει πλέον τι πρέπει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στην Post, υποδηλώνοντας αποκλιμάκωση των πρόσφατων εντάσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσινγκτον σχετικά με τις ισραηλινές στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία μετά τον Άσαντ.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι Ισραήλ και Συρία βρίσκονται σήμερα πιο μακριά από την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν, αφότου η Δαμασκός «έθεσε νέες απαιτήσεις», μιλώντας σε συνέδριο της Jerusalem Post στην Ουάσινγκτον στις 10 Δεκεμβρίου.