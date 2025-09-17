Πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη de facto κυβέρνηση της Συρίας εδώ και μήνες θα συζητηθεί σήμερα, Τετάρτη, σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά, αναφέρει το Axios.

Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο (1979). Περιλαμβάνει τον χωρισμό περιοχών νοτιοδυτικά της Δαμασκού σε τρεις διαφορετικές ζώνες στα σύνορά τους.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ θα επεκτείνει την τρέχουσα ζώνη ασφαλείας στη συριακή πλευρά κατά δύο χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την πρόταση, ολόκληρη η έκταση γης νοτιοδυτικά της Δαμασκού έως τα ισραηλινά σύνορα θα αποτελέσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για οποιοδήποτε συριακό αεροσκάφος, σημειώνει το Axios.

Σε αντάλλαγμα για αυτούς τους όρους, το Ισραήλ θα αποσυρθεί σταδιακά από όλες τις θέσεις του στη Συρία, με εξαίρεση το Όρος Ερμών. Αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει την παρουσία του εκεί σε όλα τα πιθανά σενάρια μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση, η οποία υποβλήθηκε πριν από αρκετές εβδομάδες. Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι οι συνομιλίες έχουν δείξει κάποια πρόοδο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση εξέλιξη.

Οι ανώνυμες πηγές δήλωσαν στο Axios ότι ένα βασικό μέρος της πρότασης είναι η διατήρηση ενός εναέριου διαδρόμου προς το Ιράν μέσω της Συρίας, σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπήσει ξανά το Ιράν.

Να σημειωθεί ότι οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.