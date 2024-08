Ανάλυση CNN

Ο κίνδυνος μιας ευρύτερης έκρηξης βίας φαίνεται να αποφεύχθηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ την Κυριακή, ωστόσο η πιθανότητα μίας ολοκληρωτικής σύγκρουσης δεν έχει σβήσει, καθώς η ανοιχτή απειλή του Ιράν θα συνεχίσει να συμβάλλει στον πόλεμο νεύρων και η περιοχή θα παραμείνει στην κόψη του μαχαιριού για όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Γάζα, αναφέρει σε αναλυσή του το CNN.

Για σχεδόν ένα μήνα, Λίβανος και το Ισραήλ προετοιμάζονταν για έναν ευρύτερο πόλεμο. Μια φονική επίθεση με ρουκέτες από τον Λίβανο τον περασμένο μήνα στα υψίπεδα του Γκολάν στο Ισραήλ, προκάλεσε την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό με αποτέλεσμα το θάνατο του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ.

Η Χεζμπολάχ υποσχέθηκε να απαντήσει. Με τις απειλές της προκάλεσε ένα σωρό ακυρώσεις πτήσεων, μια σειρά εκκλήσεων από κυβερνήσεις που προέτρεπαν διαρκώς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο και το Ισραήλ, αλλά και έναν διπλωματικό μαραθώνιο, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση που θα πυροδοτούσε μια περιφερειακή σύγκρουση.

Το πρωί της Κυριακής, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι έδωσε την αναμενόμενη απάντησή της, εκτοξεύοντας εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες στο Ισραήλ, με σκοπό να εξουδετερώσει τα περίφημα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ και να ανοίξει δρόμο για τους στόχους του: 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ και στα υψίπεδα του Γκολάν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ αναχαιτίστηκαν.

«Πριν τρεις εβδομάδες εξουδετερώσαμε τον διοικητή (της Χεζμπολάχ) και σήμερα αποτρέψαμε τα επιθετικά σχέδιά της», τόνισε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη υπουργικού συμβουλίου.

