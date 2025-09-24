Το Ιράν ανοικοδομεί τις πυραυλικές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν στον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ

Το Ιράν έχει αρχίσει να ανοικοδομεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων που είχαν στοχοποιηθεί από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το Associated Press.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ανασυγκρότηση του πυραυλικού προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, η οποία πιστεύει ότι ενδέχεται να ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ. Οι πύραυλοι είναι ένα από τα λίγα μέσα στρατιωτικής αποτροπής του Ιράν, μετά τον πόλεμο που κατέστρεψε τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της χώρας — κάτι που η Τεχεράνη επιμένει από καιρό ότι δεν θα συμπεριληφθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις με τη Δύση.

Ειδικοί σε θέματα πυραύλων δήλωσαν στο AP ότι η απόκτηση των αναμικτήρων που απαιτούνται για την παραγωγή στερεού καυσίμου για τα όπλσ είναι στόχος της Τεχεράνης, ιδίως καθώς προετοιμάζεται για πιθανές κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών που θα επιβληθούν εκ νέου στη χώρα αργότερα αυτό το μήνα.



Οι κυρώσεις θα τιμωρούσαν, μεταξύ άλλων μέτρων, οποιαδήποτε ανάπτυξη του πυραυλικού προγράμματος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Γνωστές ως πλανητικοί αναμικτήρες, οι μηχανές διαθέτουν λεπίδες που περιστρέφονται γύρω από ένα κεντρικό σημείο, όπως οι πλανήτες σε τροχιά, και προσφέρουν καλύτερη ανάμιξη από άλλους τύπους εξοπλισμού. Το Ιράν θα μπορούσε να τις αγοράσει από την Κίνα, όπου, σύμφωνα με ειδικούς και αξιωματούχους των ΗΠΑ, έχει αγοράσει στο παρελθόν συστατικά καυσίμων πυραύλων και άλλα εξαρτήματα.

«Εάν καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως πλανητικούς αναμικτήρες, τότε η υποδομή αυτή εξακολουθεί να υπάρχει και είναι έτοιμη να τεθεί ξανά σε λειτουργία», λέει ο Σαμ Λέιρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση Όπλων James Martin, ο οποίος μελέτησε τις ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων.

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειες της χώρας να ξαναχτίσει το πυραυλικό της πρόγραμμα.