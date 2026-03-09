Ισραήλ - ΗΠΑ: Στο στόχαστρο η εταιρεία χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ, Αλ Καρντ αλ Χασάν

Η εταιρία Αλ Καρντ αλ Χασάν, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αποτελεί ένα από τα όργανα οικονομικής ισχύος της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί παρά τα ισραηλινά πλήγματα σήμερα σε υποκαταστήματα και τις αμερικανικές προσπάθειες να προκαλέσουν την κατάρρευσή της.

Σε έναν Λίβανο που βρίσκεται σε οικονομική κρίση, η εταιρία αυτή αντικαθιστά τις τράπεζες, με τις πιστώσεις και τις υπηρεσίες της να της χαρίζουν μεγάλη δημοτικότητα, κυρίως στους κόλπους της σιιτικής κοινότητας.

Η ισραηλινή αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα σήμερα σε υποκαταστήματα της Αλ Καρντ αλ Χασάν, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από προειδοποίηση.

Η εταιρία "αποτελεί κεντρικό στοιχείο της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ", δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η εταιρία έχει πληγεί από πολλά χρόνια κυρώσεων των ΗΠΑ, οι οποίες προσπαθούν να περικόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του σιιτικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Ουάσινγκτον ενέτεινε τις πιέσεις τους τελευταίους μήνες προς τις αρχές του Λιβάνου για να κλείσουν αυτό το όργανο.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο τον Νοέμβριο το κράτος να "καταπολεμήσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την 'οικονομία μετρητών' (συναλλαγές σε μετρητά σ.σ.) και να κλείσει την αλ Κάρντ αλ Χασάν".

Τον Φεβρουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά της εταιρίας ανταλλαγής χρυσού Jood SARL, η οποία ανήκει στην Αλ Καρντ αλ Χασάν.

Η οικονομία της Χεζμπολάχ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ροές μετρητών χρημάτων, τα οποία μερικές φορές μεταφέρονται με εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με ειδικούς.

Δημοτικότητα

Υπό αμερικανική πίεση, οι αρχές του Λιβάνου έλαβαν επίσης μέτρα για να σφίξουν τον κλοιό γύρω από την αλ Καρντ αλ Χασάν.

Η κεντρική τράπεζα απαγόρευσε τον Ιούλιο κάθε συναλλαγή με την εταιρία, η οποία έχει περίπου τριάντα υποκαταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές, εκ των οποίων ορισμένες δεν είναι προπύργια της Χεζμπολάχ.

Η εταιρία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις αρχές από τη δεκαετία του 1980, συνεχίζει ωστόσο να λειτουργεί.

Το μυστικό της δημοτικότητάς της: η εφαρμογή των αρχών του ισλαμικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, που ευνοεί τη χορήγηση άτοκων δανείων. Και κυρίως, σε μια χώρα υπό πλήρη οικονομική κατάρρευση από το 2019, την παρακμή των παραδοσιακών τραπεζών που δεν λειτουργούν σχεδόν πια και κράτησαν τα χρήματα των Λιβανέζων.

Συγκεκριμένα, η Αλ Καρντ αλ Χασάν χορηγεί μικροπιστώσεις στους βιοτέχνες και σε μικρές και μεσαίες γεωργικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το όργανο αυτό χορηγεί δάνεια σε ξένο νόμισμα στους πελάτες της, με εγγύηση τις καταθέσεις τους σε χρυσό.

Όταν οι τράπεζες είχαν αναστείλει τις πιστώσεις λόγω της οικονομικής κατάρρευσης, το όργανο αυτό καυχιόταν ότι είχε χορηγήσει 212.000 δάνεια, συνολικής αξίας 553 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2020-2021.

Κατά τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024, τα υποκαταστήματά της σε όλο το έδαφος του Λιβάνου είχαν ηδη αποτελέσει στόχο πληγμάτων. Ορισμένα ανοικοδομήθηκαν.

Η Αλ Καρντ αλ Χασάν ανήκει σε ένα δίκτυο συλλόγων, σχολείων, νοσοκομείων και συνεταιρισμών που εργάζονται για να εξυπηρετούν τους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι έχουν εδραιώσει τη δημοτικότητά της εντός της σιιτικής κοινότητας.

Ωστόσο, η εταιρία δηλώνει ότι προσφέρει τα δάνειά της "σε όλους του Λιβανέζους". Πελάτες που ανήκουν στη χριστιανική ή τη σουνιτική μουσουλμανική κοινότητα δήλωσαν κατά το παρελθόν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέφυγαν στις υπηρεσίες της.

Το Ιράν βοήθησε στη δημιουργία του οργάνου αυτού τη δεκαετία του 1980, το οποίο όμως είναι πλέον αυτοχρηματοδοτούμενο, κυρίως από τη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι επικριτές της Χεζμπολάχ καταγγέλλουν το όργανο αυτό καθώς παρακάμπτει τους κανονισμούς και τους ελέγχους του τραπεζικού τομέα.

Από το 2007, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε παγώσει τα περιουσιακά του στοιχεία και επέβαλε το 2021 κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με τον όργανο αυτό.

Το όργανο αυτό "χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ ως προκάλυμμα για να διαχειρίζεται τις οικονομικές δραστηριότητες" της τρομοκρατικής οργάνωσης "και να έχει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα", κατηγορούσε τότε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

