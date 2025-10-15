Ισραήλ: Η τέταρτη σορός από τη Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο - Σκληραίνει τις αντιδράσεις του

Μία από τις τέσσερις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ δεν ανήκε σε Ισραηλινό όμηρο, αλλά σε Παλαιστίνιο, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το ισραηλινά ΜΜΕ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο και ζήτησετην άμεση επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων, επιμένοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από αυτή τη δέσμευση.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει στο Ισραήλ επτά σορούς, δύο ημέρες μετά την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ομήρων ανέρχεται σε 28.

Αρχικά είχαν παραδοθεί τέσσερις σοροί, και ακολούθως, το βράδυ της Τρίτης, ακόμα τέσσερις παραδόθηκαν μέσω του Ερυθρού Σταυρού, που λειτουργεί ως μεσολαβητής και αναμένεται η επιστροφή ακόμα πέντε σορών, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Η δυσκολία της Χαμάς να ολοκληρώσει γρήγορα την επιστροφή των νεκρών ομήρων προκαλεί οργή στις οικογένειες και σκληραίνει τη στάση του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία, αν χρειαστεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ υπογράμμισε πως η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους. «Δεν θα υπάρξουν συμβιβασμοί μέχρι να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των σορών συνοδεύεται από περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, έχει προγραμματιστεί να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, υπό την επίβλεψη της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ.

Την Τετάρτη το πρωί, οι ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τις οικογένειες τριών νεκρών ομήρων ότι οι σοροί τους επιστράφηκαν και ταυτοποιήθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η σορός ενός ομήρου του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί προηγουμένως.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει την επιστροφή των νεκρών Παλαιστίνιων κρατουμένων. Σήμερα παραδόθηκαν στις αρχές της Λωρίδας της Γάζας τα λείψανα 45 ατόμων, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των παραδοθέντων σορών σε 90, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.