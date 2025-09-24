Ισραήλ: Η συμφωνία με τη Συρία εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση και την προστασία των Δρούζων

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Συρία και ότι η κατάληξή τους θα εξαρτηθεί από τη διασφάλιση των ισραηλινών συμφερόντων. Αυτά περιλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποίηση της νοτιοδυτικής Συρίας και την προστασία της ευημερίας και της ασφάλειας των Δρούζων στη χώρα.

Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Συρία επιταχύνει τις συνομιλίες με το Ισραήλ για μια συμφωνία ασφαλείας, την οποία η Δαμασκός ελπίζει ότι θα μπορούσε να ανατρέψει τις πρόσφατες ισραηλινές καταλήψεις εδαφών της. Ωστόσο, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, μια τέτοια συμφωνία θα υπολειπόταν μιας πλήρους συνθήκης ειρήνης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς μια συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν επίκειται άμεση κατάληξη.

Οι δύο χώρες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, παρά τις κατά καιρούς ανακωχές, ενώ η Συρία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το εβραϊκό κράτος.

Από την επίθεση των ανταρτών που ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει πρωτοφανείς επιθέσεις σε συριακούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Άμυνας. Έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα στον νότο και πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τη Συρία αδύναμη και αποκεντρωμένη.