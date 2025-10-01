Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του υποστράτηγου Ζίνι στην ηγεσία της Σιν Μπετ

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό του υποστράτηγου Νταβίντ Ζίνι στην ηγεσία της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο 51χρονος Ζίνι θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 5 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε χθες Τρίτη από το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, μετά το πράσινο φως που άναψε το υπουργικό συμβούλιο.

Μια δήλωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού τόνισε την εκτεταμένη στρατιωτική σταδιοδρομία του Ζίνι, επισημαίνοντας τη θητεία του σε επίλεκτες μονάδες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και σε καίριες διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, υπηρέτησε ως μαχητής στη Sayeret Matkal, διοικητής του Τάγματος 51 της Ταξιαρχίας Golani, διοικητής της Μονάδας Egoz, ιδρυτής της Ταξιαρχίας Commando και επικεφαλής πολλών διοικήσεων εκπαίδευσης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε τον διορισμό του Ζίνι, τονίζοντας την ανάγκη για νέα ηγεσία μετά την 7η Οκτωβρίου. «Η κριτική του σκέψη, η επιχειρησιακή του εμπειρία και η ικανότητά του να προσαρμόζει τα συστήματα σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα τον καθιστούν το καταλληλότερο άτομο για να ηγηθεί του Σιν Μπετ αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει για την αποτυχία της Σιν Μπετ να αποτρέψει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.