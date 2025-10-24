Ισραήλ: Η Χαμάς αγνοεί τη θέση πέντε εκ των 13 νεκρών ομήρων στη Γάζα

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται πέντε από τους 13 νεκρούς ομήρους που παραμένουν υπό κράτηση στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, υποδηλώνει ότι η οργάνωση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, σύμφωνα με το Ynet.

Όπως μεταδίδει το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, ο αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, επισήμανε ότι η Χαμάς «παίζει παιχνίδια για να καθυστερήσει τη διαδικασία, παρατείνοντας την εκεχειρία χωρίς να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της».

Η συμφωνία εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του μήνα, προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων από τη Χαμάς. Ωστόσο, από την αρχή υπήρχαν αμφιβολίες ότι ορισμένες σοροί από τους 28 νεκρούς ομήρους θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας. Μέχρι στιγμής, υπό την πίεση του Ισραήλ, η Χαμάς έχει παραδώσει 15 σορούς.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των σορών που μπορεί να βρει η τρομοκρατική οργάνωση διαφέρουν. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους άμυνας που ενημέρωσαν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η Χαμάς μπορεί να παραδώσει τουλάχιστον 10 από τους 13 εναπομείναντες νεκρούς ομήρους. Άλλες πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι μικρότερος.