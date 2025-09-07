Ισραήλ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες δεν φέρνει πιο κοντά την ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, τάχθηκε την Κυριακή κατά της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, καλώντας παράλληλα την Χαμάς να αφοπλιστεί και να ελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους ώστε να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, ο ίδιος τόνισε πως μόνο με διμερή τρόπο μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους Παλαιστινίους, ενώ πρόσθεσε πως η «αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες δεν φέρνει πιο κοντά την ειρήνη».

Επιπλέον, ζήτηση από τη Δανία να μην προχωρήσει σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Σάαρ δήλωσε πως ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να λήξει ακόμα και αύριο εάν «η Χαμάς ελευθερώσει τους ομήρους και παραδώσει τα όπλα της».