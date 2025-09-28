Ισραήλ: Χαιρετίζει ως «σημαντική εξέλιξη» τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν που τέθηκαν σε ισχύ

Το Ισραήλ, που τον Ιούνιο βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε έναν σύντομο πόλεμο, χαρακτήρισε την εκ νέου επιβολή κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη στην Τεχεράνη «σημαντική εξέλιξη», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X την Κυριακή.

As of today, the United Nations Security Council’s sanctions on Iran are officially back.



This is a major development in response to Iran’s ongoing violations, especially on its military nuclear program.



The goal is clear: prevent a nuclear-armed Iran.

The world must use every… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 28, 2025

«Από σήμερα, οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν επανέρχονται και επίσημα. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη σε απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ιράν, ιδίως στο στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο στόχος είναι σαφής: να αποτραπεί ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα. Ο κόσμος πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο για να επιτύχει αυτόν τον στόχο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία προώθησαν την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015, η οποία είχε στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επαναφορά των κυρώσεων δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος. Εννέα από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δηλητηριάζει εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της Δύσης οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Το Ιράν αρνείται σθεναρά ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και επιμένει στο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία χαιρέτισαν την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη «να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλιμάκωσης» και «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της».

Σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών υπογραμμίζεται πως θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο «την αναζήτηση διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση» και παράλληλα κάλεσε τις χώρες να μην τις εφαρμόσουν.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP