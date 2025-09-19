Το Ισραήλ χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για την επαναφορά κυρώσεων στο Ιράν

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι:

«σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την επιβολή κυρώσεων στο ιρανικό καθεστώς. Είναι καλό που ο κόσμος ξύπνησε και ενώθηκε στη μάχη ενάντια στη βία και την τρομοκρατία της Τεχεράνης προς τον δυτικό κόσμο».

Τόνισε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μια πυρηνική απειλή από το Ιράν».

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε την Παρασκευή σχέδιο ψηφίσματος για την οριστική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη και οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ακόμη οκτώ ημέρες για να επιχειρήσουν συμφωνία σε πιθανή αναβολή.

Το 15μελές Συμβούλιο κλήθηκε να ψηφίσει επί του σχεδίου, αφού η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν κινήσει από τις 28 Αυγούστου μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, η οποία αποσκοπούσε στο να την αποτρέψει από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε 4 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο Ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.

Security Council FAILS TO ADOPT draft resolution aimed to prevent “snapback” of sanctions on Iran that were lifted under the 2015 nuclear deal.

The text – which sought to maintain sanctions relief – did not get the required nine votes.



In Favor: 4

Against: 9

Abstain: 2 pic.twitter.com/8mFsjOEbrc — UN News (@UN_News_Centre) September 19, 2025

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Α. Μπαλτά, στην επεξήγηση ψήφου τόνισε τρία σημεία:

Πρώτον, επανέλαβε «την ανησυχία μας για την έκταση και τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σημειώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς σε αυτές τις ανησυχίες». Υπογράμμισε ότι «οι επιθεωρήσεις του IAEA όπως προβλέπονται στη JCPOA, δεν έχουν επαναληφθεί, και πληροφορίες για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν έχουν παρασχεθεί». Αναγνώρισε πάντως, ότι «τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από το Ιράν είναι ευπρόσδεκτα και θετική δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να ακολουθηθούν από απτές δεσμεύσεις».

Δεύτερον, τόνισε ότι «αυτή η ψηφοφορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αφετηρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς μια διπλωματική επίλυση».

Τρίτον, ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, επεσήμανε ότι «τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά», καθώς «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της διπλωματίας, αλλά ας εκμεταλλευτούμε την παρούσα στιγμή».