Ισραήλ: Φόβοι για την οικογένεια Μπίμπας και τον μικρότερο ομήρο της Χαμάς, τον ενός έτους Κφιρ

Το Ισραήλ «φοβάται για τη ζωή» της οικογένειας Μπίμπας, μιας μητέρας και δύο παιδιών, το ένα εκ των οποίων είναι ακόμη βρέφος, που πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς, ανέφερε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Φοβόμαστε για τη ζωή τους» είπε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, αφού ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που, όπως λέει, δείχνουν τη Σίρι Μπίμπας, με την πλάτη στραμμένη στον φακό, περιστοιχισμένη από επτά ένοπλους άνδρες στη Λωρίδα της Γάζας, την ημέρα που αιχμαλωτίστηκε.

🔴Footage from Oct. 7 of Shiri Bibas with her 4-year-old child and 9-month-old baby covered in a sheet, being transported by their terrorist kidnappers in eastern Khan Yunis: pic.twitter.com/GPOCxYts6Q