Ισραήλ: Εξουδετερώθηκε επίθεση της Χαμάς στη Χαν Γιουνίς - Νεκροί 10 τρομοκράτες, τρεις Ισραηλινοί τραυματίες

Τουλάχιστον 18 τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν στο στρατόπεδο του ισραηλινού στρατού στο Χαν Γιουνίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την έρευνα των IDF για το περιστατικό.

Οι τρομοκράτες βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα και RPG ενώ πλησίαζαν το στρατόπεδο.

Μερικοί από τους ένοπλους κατάφεραν να εισέλθουν στο στρατόπεδο, όπου αντάλλαξαν πυρά με στρατεύματα της Ταξιαρχίας Κφιρ, σύμφωνα με την έρευνα.

Τουλάχιστον 10 από τους τρομοκράτες της Χαμάς σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα και σε αεροπορικές επιδρομές που διεξήγαγαν οι δυνάμεις, ενώ οκτώ κατάφεραν να διαφύγουν πίσω στη σήραγγα, αναφέρει η έρευνα.

Τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εργάζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ενόπλων που εμπλέκονται στην επίθεση.