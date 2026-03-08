Ισραήλ: Εξι τραυματίες από ιρανικούς πυραύλους

Στο Ισραήλ, έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν την Κυριακή από πλήγματα ιρανικών πυραύλων, ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης, έπειτα από σειρά εκρήξεων που ακούσθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Τελ Αβίβ, στο κέντρο της χώρας.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρίνισε πως μεταξύ των έξι τραυματιών, μερικοί από τους οποίους τραυματίσθηκαν από συντρίμμια, είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και ένας άλλος 25 ετών, που έχει τραυματισθεί ελαφρότερα.

Ομάδες διασωστών έχουν αναπτυχθεί «σε πολλά σημεία» στο κέντρο του Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της MDA