Το Γραφείο του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός πρόκειται να παραδώσει στο Ισραήλ αδιευκρίνιστα «ευρήματα» από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Τα ευρήματα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Άμπου Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για εξέταση, αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις οικογένειες των δύο ομήρων των οποίων οι σοροί παραμένουν στη Γάζα: του λοχία της αστυνομίας Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού υπηκόου Σουντισάκ Ρινθάλακ.

Έχουν υπάρξει αρκετές πρόσφατες περιπτώσεις «ευρημάτων» που θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με ομήρους και παραδόθηκαν στο Ισραήλ, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι δεν ανήκαν σε κανέναν από αυτούς.