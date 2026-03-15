Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της μονάδας Μπασίζ

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η πολεμική αεροπορία του πραγματοποίησε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στη δυτική περιοχή της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο X πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν «αρκετά κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της μονάδας Μπασίζ».

Σύμφωνα με τον στρατό, οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό επιχειρήσεων και τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει τις επιθέσεις σε αυτό που αποκάλεσε «υποδομή διοίκησης και ελέγχου της κυβέρνησης» σε ολόκληρο το δυτικό και κεντρικό Ιράν.