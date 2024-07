Ισραήλ: Επίθεση σε εμπορικό κέντρο - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας (pic&vid)

Συναγερμός σήμανε σε εμπορικό κέντρο της πόλης Καρμιέλ στο Βόρειο Ισραήλ, καθώς εκτυλίχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τους Τimes of Israel, ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε». Από την επίθεση υπήρξε ένας τραυματίας και ένας νεκρός, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι γιατροί.

Ο δράστης δεν αναγνωρίστηκε αμέσως, σύμφωνα με την αστυνομία.

Initial reports of a terror attack: a short time ago a report was received at the police headquarters about a stabbing incident in the city of Karmiel during which 3 men were critically injured.



The terrorist was neutralized at the scene and many Northern District police forces… pic.twitter.com/7C2LeGBxRA