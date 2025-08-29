Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του ομήρου Ιλάν Βάις σε κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

Η σορός του Ιλάν Βάις, που βρισκόταν στα χέρια της Χαμάς επί 692 ημέρες, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σε κοινή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) και της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Tην είδηση επιβεβαίωσε τόσο το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισάακ Χέρτσογκ.

Παράλληλα ανακτήθηκαν αντικείμενα που ανήκουν σε άλλο άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προς το παρόν, πρόσθετε η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου.

Ο Βάις είχε απαχθεί βίαια μαζί με τη σύζυγό του Σίρι και την κόρη τους Νόγκα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών εναντίον του Κιμπούτζ Μπεέρι.

Η ανάκτηση της σορού του σηματοδοτεί «μια στιγμή βαθιάς θλίψης, αλλά και κάποιου είδους κλεισίματος», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Ιλάν Βάις επέδειξε θάρρος και αξιοπρέπεια, καθώς αντιστάθηκε στους τρομοκράτες την ημέρα της απαγωγής. «Με τον θάνατό του έδωσε ζωή», αναφέρεται στην επίσημη δήλωση του Χέρτσογκ, ο οποίος τονίζει τη δύναμη που επέδειξε η οικογένεια Βάις στη μακρόχρονη αναμονή για την επιστροφή του.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ επανέλαβε ότι οι φρικαλεότητες της Χαμάς – δολοφονίες, βασανιστήρια και απαγωγές – συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει «ηθική διάυγεια» και να ασκήσει πίεση για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι: οι ζωντανοί στην αγκαλιά των οικογενειών τους και οι πεσόντες για να ταφούν με αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I offer my heartfelt condolences and support to the Weiss family and the community of Kibbutz Be’eri upon the recovery of the body of hostage Ilan Weiss, of blessed memory.



692 days after he was brutally kidnapped with his wife Shiri and their daughter Noga, Ilan's body was… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 29, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χέρτσογκ:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την υποστήριξή μου στην οικογένεια Βάις και στην κοινότητα του Κιμπούτς Μπέρι για την ανεύρεση της σορού του ομήρου Ιλάν Βάις του οποίου η μνήμη είναι μακαρία.

692 ημέρες μετά την άγρια ​​απαγωγή του μαζί με τη σύζυγό του Σίρι και την κόρη τους Νόγκα, η σορός του Ιλάν ανακτήθηκε σε κοινή επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ. Μια στιγμή βαθιάς θλίψης, αλλά και τέλους της ιστορίας. Ο Ιλάν έδειξε θάρρος και ευγενές πνεύμα όταν πολέμησε τους τρομοκράτες εκείνη τη σκοτεινή μέρα.

Με τον θάνατό του, έδωσε ζωή. Και έκτοτε, η οικογένειά του έχει δείξει εξαιρετική δύναμη στον αγώνα της για την επιστροφή του.

Οι φρικαλεότητες που διαπράττει η Χαμάς, οι δολοφονίες, τα βασανιστήρια, οι απαγωγές, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο κόσμος πρέπει να δείξει ηθική διαύγεια, να ασκήσει πίεση και να δράσει για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους, οι ζωντανοί στην αγκαλιά των οικογενειών τους και οι πεσόντες να ταφούν με αξιοπρέπεια. Κάθε ένας και μοναδικός».