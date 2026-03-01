Ισραήλ: Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ - Νέος συναγερμός για πυραύλους από το Ιράν

Σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σήμερα το βράδυ γύρω στις 9.20 τοπική ώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες μετά την ανακοίνωση του στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Πριν από λίγο, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να τους αναχαιτίσει και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.