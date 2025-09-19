Το Ισραήλ έκλεισε πέρασμα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία μετά την θανάσιμη επίθεση σε στρατιωτικούς (pics&vid)

Το Ισραήλ έκλεισε την Παρασκευή το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, μία ημέρα αφότου οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε εκεί δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος στη Γέφυρα Άλενμπι, ανακοίνωσε ότι το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

It's Not about Land.



It's Always About Killing Jews in Israel and Beyond.



Μάλιστα, όπως ανέφεραν και σε ανακοίνωσή τους οι IDF «μετά το περιστατικό, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου συμβούλεψε το πολιτικό κλιμάκιο να σταματήσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία και να εφαρμόσει αναθεωρημένες διαδικασίες ελέγχου για τους οδηγούς, μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για το συμβάν».

❗️Yesterday, a terrorist arrived in a truck transporting humanitarian aid from Jordan, and opened fire. As a result, Lieutenant Colonel (Res.) Yitzhak Harosh, 68, and Sergeant Oran Hershko, 20, were killed. Security forces neutralized the terrorist at the scene.



Παράλληλα, επηρεάστηκαν και τα δύο περάσματα μεταξύ του ίδιου του Ισραήλ και της Ιορδανίας, με το πέρασμα στον Ιορδάνη ποταμό στα βόρεια να είναι κλειστό και το πέρασμα Ραμπίν στα νότια να παραμένει ανοικτό μόνο για εργαζόμενους.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση στη Γέφυρα Άλενμπι, που είναι βασική εμπορική δίοδος μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ.