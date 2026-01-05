Ισραήλ: Εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε τη Δευτέρα εντολή εκκένωσης για τέσσερα χωριά στο ανατολικό και νότιο Λίβανο, ενόψει προγραμματισμένων επιθέσεων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο στρατός σχεδίαζε επιθέσεις σε αυτό που περιέγραψε ως «στρατιωτική υποδομή» της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στα χωριά Χαμάρα και Αΐν ελ-Τινέ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου και Κφαρ Χάτα και Αναν στο νότο

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε μια εκεχειρία που μεσολάβησε οι ΗΠΑ το 2024, τερματίζοντας πάνω από ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι οποίες κορυφώθηκαν με ισραηλινές επιθέσεις που αποδυνάμωσαν σοβαρά την ομάδα μαχητών που υποστηρίζεται από το Ιράν. Από τότε, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, και οι ηγέτες του φοβούνται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να πιέσει τους ηγέτες του Λιβάνου να κατασχέσουν το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ πιο γρήγορα.