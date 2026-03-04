Το Ισραήλ εκδίδει εντολή εκκένωσης περιοχών στον νότιο Λίβανο (pic)

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή για εκκένωση τμήματος του νότιου Λιβάνου, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι κατά την τρίτη ημέρα εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.

🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.… pic.twitter.com/4yVqByIonw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν δεκάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, η σημερινή εντολή εκκένωσης είναι η ευρύτερη που έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς δήλωσε χθες ότι εξουσιοδότησε τον στρατό να προελάσει και να πάρει τον έλεγχο επιπρόσθετων θέσεων στον Λίβανο.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε άμεσα τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε προς τον βορρά, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Όποιος βρίσκεται κοντά… σε εγκαταστάσεις» της Χεζμπολάχ «θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αρκετές επιθέσεις σήμερα, μεταξύ των οποίων μία στην οποία χρησιμοποιήθηκε αυτό που περιέγραψε ως κατευθυνόμενο πύραυλο ακριβείας που, όπως είπε, εκτοξεύθηκε κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε πάνω από 250 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών.

